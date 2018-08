SUNRISE, Fla. — Les Panthers de la Floride ont conclu un pacte d’un an d’une valeur de 850 000 $US avec l’ailier droit Troy Brouwer.

Le directeur général Dale Tallon a confirmé l’information lundi, en soulignant que Brouwer ajoutera de la profondeur et de l’expérience au noyau de jeunes joueurs des Panthers. Brouwer est devenu joueur autonome lorsque les Flames de Calgary ont décidé de racheter les deux dernières années de son contrat.

Le vétéran âgé de 33 ans a marqué six buts et récolté 16 mentions d’aide en 76 rencontres la saison dernière. Il a totalisé 27 points en deux saisons avec les Flames, après qu’ils lui eurent offert un contrat de quatre ans et 18 millions $.

Brouwer a enfilé 169 buts et amassé 172 mentions d’assistance en 12 saisons dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago, les Capitals de Washington, les Blues de St. Louis et les Flames. Il a atteint le plateau des 20 buts à trois reprises et remporté la coupe Stanley avec les Blackhawks en 2010.