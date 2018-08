VANCOUVER — Les Lions de la Colombie-Britannique ont perdu les services du vétéran receveur de passes Emmanuel Arceneaux en raison d’une déchirure ligamentaire au genou.

L’équipe a annoncé lundi que le nom du footballeur de 30 ans a été inscrit sur la liste des blessés pour six rencontres après qu’il eut subi une déchirure du ligament croisé antérieur dans la défaite de 242-21, samedi, contre les Roughriders de la Saskatchewan.

Arceneaux a disputé les neuf matchs des Lions cette saison et mène le club avec 32 passes captées pour 553 verges et un touché.

Il s’est joint aux Lions en 2009 et a joué deux saisons avant de passer à la NFL, où il a évolué pour les Vikings du Minnesota, les Redskins de Washington et les Jets de New York.

Arceneaux est retourné en Colombie-Britannique en 2013. Il a été nommé au sein de l’équipe d’étoiles de la LCF en 2015 et 2016.

Les blessures ont miné les Lions (3-6) en 2018. Le secondeur Solomon Elimimian a subi une blessure à la main à la mi-juillet, tandis que le porteur de ballon Brandon Rutley s’est aussi déchiré le ligament croisé antérieur le mois dernier.

Les joueurs dont le nom est inscrit sur la liste des blessés pour six rencontres sont admissibles à un retour après quatre semaines.