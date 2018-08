Trois matches à surveiller dans le baseball majeur, mardi:

NOUS REVOILÀ

Max Scherzer et Aaron Nola, candidats au Cy Young dans la Nationale, croisent le fer pour la deuxième fois en cinq jours, cette fois à Philadelphie. Jeudi, Nola (15-3, moyenne de 2,13) a eu le dessus contre Scherzer (16-6, moyenne de 2,13). Au fil de huit manches, il a retiré neuf frappeurs au bâton et les Phillies ont battu les Nationals, 2-0. Scherzer a concédé les deux points et a quitté après sept manches, subissant un premier revers depuis le 2 juillet.

LES FRAPPEURS SONT AVERTIS

Le droitier Jacob deGrom, des Mets, et le gaucher Cole Hamels, des Cubs, sont intraitables depuis un bout de temps. Ça promet au Wrigley Field. DeGrom a une moyenne de 1,26 en cinq départs en août. En 35 manches et deux tiers, il a retiré 50 frappeurs sur des prises. Hamels, jusqu’à récemment avec le Texas, a un dossier de 4-0 et une moyenne de 0,79 avec son nouveau club, en cinq départs.

LES RAYS VEULENT CONTINUER SUR LEUR LANCÉE

Les Rays entameront une série à Atlanta en ayant gagné huit matches de suite. Tampa Bay vient de balayer les Red Sox, devenant la première équipe à jouer le tour à Boston cette saison. Les Braves ont perdu leurs quatre dernières rencontres à la maison.