NEW YORK — Yoan Moncada a frappé un double de deux points et les White Sox de Chicago ont battu les Yankees de New York 6-2, lundi.

Moncada a nivelé le score avec son 23e double de la saison, en sixième. Nicky Delmonico a ajouté un ballon sacrifice avant la fin de la manche, puis les Sox ont gardé le cap pour signer un quatrième gain d’affilée.

Tim Anderson a fourni deux doubles et un but volé, son 25e.

Carlos Rodon (6-3) a accordé deux points et deux coups sûrs en sept manches. Il a une fiche de 5-0 et une moyenne de 1,84 à ses neuf derniers départs.

Forts d’une fiche de 15-10 en août, les White Sox vont connaître leur premier mois gagnant de la saison.

Gleyber Torres a claqué un circuit de deux points pour les Yankees, défaits pour la première fois en cinq matches.

Mashiro Tanaka (9-5) a été victime de quatre points et 10 coups sûrs en sept manches.