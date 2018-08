SAINT-LOUIS — Martin Brodeur a quitté les Blues de St. Louis après avoir passé les trois dernières saisons à occuper le poste d’adjoint au directeur général de l’organisation.

L’équipe a mentionné que Brodeur a démissionné afin de relever d’autres défis. Le Québécois a mis un terme à sa carrière de gardien avec les Blues, avant de se joindre à la direction en tant qu’adjoint au directeur général en janvier 2015.

Brodeur a aussi oeuvré au sein de la direction de Hockey Canada ces dernières années. Le détenteur du record de la LNH pour le nombre de victoires en carrière entretient des liens avec deux équipes de l’Association Est: les Devils du New Jersey, où il a gagné trois coupes Stanley, et les Islanders de New York, qui ont offert leur poste de directeur des opérations hockey à l’ex-directeur général des Devils Lou Lamoriello.

Les Blues ont promu le directeur du recrutement amateur Bill Armstrong au poste d’adjoint au directeur général.

Il n’a pas de lien de parenté avec le directeur général Doug Armstrong, qui a aussi nommé mardi Kevin McDonald au poste de directeur du recrutement professionnel et directeur général du club-école des Blues dans la Ligue américaine de hockey, ainsi que Glen Wesley au poste d’instructeur responsable du développement.