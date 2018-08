VIERA, Fla. — Amanda Asay a limité les représentantes du Venezuela à un seul coup sûr en sept manches de travail et le Canada a remporté son premier duel de la super ronde de la Coupe du baseball féminin 5-0.

Asay a aussi accordé un but sur balles et retiré une frappeuse sur trois prises dans cette rencontre. Elle a été appuyée en attaque par Kate Psota, qui a produit deux points à l’aide d’un double. La Repentignoise Daphnée Gélinas, Kelsey Lalor et Veronika Boyd ont produit les autres points des gagnantes.

La super ronde oppose les trois meilleures formations de chaque groupe dans un mini-tournoi à la ronde. Le Canada, deuxième au monde, a terminé deuxième du groupe B, derrière le Japon, premier et quintuple champion en titre de la compétition. Les quatre meilleures fiches de cette super ronde se retrouveront pour les matchs de médailles.

Le Venezuela a terminé troisième du groupe A.

Le Canada poursuivra son tournoi mercredi, face aux Américaines, troisièmes au monde. Le Venezuela se frottera quant à lui à la République dominicaine.

Dans l’autre rencontre de la super ronde à l’affiche en après-midi, Taïwan a défait la République dominicaine 2-1. En soirée, les États-Unis font face au Japon.