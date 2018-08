LOS ANGELES — Le Belge Laurent Ciman retourne jouer en Europe.

Le défenseur qui a oeuvré avec l’Impact de Montréal de 2015 à 2017 a été transféré du Los Angeles FC au Dijon FCO en Ligue 1 française, mardi.

«Laurent sera toujours celui qui a été notre premier capitaine et notre premier buteur à domicile, a dit John Torrington, le vice-président exécutif des opérations soccer du LAFC. Nous le remercions pour son engagement et nous souhaitous tout le meilleur à Laurent, sa femme Diana et leur famille.»

Ciman, 33 ans, a amorcé 22 matches avec Los Angeles cette année, marquant trois fois incluant un coup franc dans un gain de 1-0 contre Seattle, le 26 avril. Il signait ainsi le premier filet au Banc of California Stadium.

Ciman a pris part au match des étoiles de 2018. En 2015, il a été nommé le défenseur par excellence du circuit. En 107 matches en MLS, il a récolté cinq buts.