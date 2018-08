CINCINNATI — Les Bengals ont offert des prolongations de contrat au plaqueur défensif Geno Atkins et à l’ailier défensif Carlos Dunlap, qui entamaient la dernière année de leurs contrats respectifs.

Mardi, Dunlap a partagé la nouvelle sur Twitter, qui n’a pas été immédiatement confirmée par les Bengals. Les agents d’Atkins ont eux aussi confirmé sur Twitter qu’il avait obtenu une entente d’une durée de quatre ans, tandis que Dunlap avait bénéficié d’une prolongation de trois ans.

Atkins a disputé son sixième Pro Bowl et a mené les Bengals avec neuf sacs du quart la saison dernière, le plus grand nombre par un joueur de ligne de la NFL. En huit saisons, il a effectué 61 sacs du quart, soit le plus grand nombre réussi par un joueur de ligne des Bengals.

Dunlap a connu ses meilleurs moments en carrière lors de la saison 2015, alors qu’il a récolté 13 sacs et demi du quart, le deuxième plus grand nombre dans l’histoire du club. Ses statistiques ont chuté au cours des deux dernières saisons. L’an dernier, il a réalisé 7 sacs et demi.