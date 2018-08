PHILADELPHIE — L’entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie a affirmé qu’il révélerait que 90 minutes avant le premier match de la saison l’identité de son quart partant.

Carson Wentz se remet d’une déchirure ligamentaire au genou gauche qu’il a subi en décembre dernier. Même s’il est de retour à l’entraînement, il n’a toujours pas obtenu le feu vert des médecins.

Nick Foles, nommé joueur le plus utile de son équipe lors de la conquête du Super Bowl, a quant à lui connu des ennuis lors des deux matchs préparatoires et ne disputera pas la rencontre de jeudi soir face aux Jets de New York. L’offensive des Eagles n’a pas été en mesure de marquer un seul point en 14 séquences à l’attaque sous les ordres de Foles. Les meilleurs joueurs de la formation n’étaient toutefois pas en uniforme.

Pederson a indiqué qu’il prendrait une décision vendredi, mais qu’il ne voulait pas révéler l’identité du quart qui allait amorcer la saison, lorsque les Eagles accueilleront les Falcons d’Atlanta le 6 septembre. L’entraîneur fera part de son choix seulement lors du jour du match.