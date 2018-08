SAN DIEGO — Les Padres de San Diego ont promu le jeune Luis Urias, l’un de leurs meilleurs espoirs, qui devrait obtenir le poste de deuxième but dans le futur.

Âgé de 21 ans, Urias a été promu au second rang de l’alignement des frappeurs et il devrait être en mesure d’affronter Felix Hernandez et les Mariners de Seattle, mardi soir.

L’arrivée de Urias marque le début d’une autre vague de talents issus de leur énorme banque d’espoirs qui rejoindront le club dans les prochaines années afin d’amorcer la phase de reconstruction de l’équipe, qui affiche le pire dossier de la Ligue nationale cette saison (50-83).

Dans les ligues mineures, Urias a maintenu une moyenne de ,296 au bâton. Il a cogné huit circuits et a produit 45 points, en plus d’obtenir 67 buts sur balles. Il a aussi été retiré à 109 reprises au bâton.

Les Padres ont décidé de ramener leur jeune espoir au bercail même si son équipe mineure s’est qualifiée pour les séries éliminatoires.

