BALTIMORE — Josh Rogers a récolté la victoire à ses débuts dans les Majeures, Tim Beckham a cogné un circuit de trois points et les Orioles de Baltimore ont écrasé les Blue Jays 12-5, mardi soir.

Rogers, qui a été acquis des Yankees de New York en retour du stoppeur Zach Britton en juillet, a alloué trois points, sept coups sûrs et un but sur balles en un peu plus de cinq manches. Il a également effectué deux retraits sur des prises. Il s’agissait du premier lanceur gaucher qui amorçait un match pour les Orioles cette saison.

Craig Gentry a claqué sa première longue balle et a ajouté trois points produits du côté des Orioles, qui ont signé deux victoires consécutives pour la première fois ce mois-ci.

Trey Mancini a ajouté un double et un triple, tandis que Adam Jones a égalé son record en carrière en plaçant quatre balles en lieu sûr.

La recrue des Blue Jays, le lanceur gaucher Thomas Pannone (1-1) a blanchi les Orioles en sept manches mercredi dernier afin de récolter son premier gain dans les Majeures. Cette fois-ci, Pannone a connu quelques ennuis, concédant sept points et neuf coups sûrs en trois manches et un tiers.

Justin Smoak et Randal Grichuk ont tous les deux sorti leurs coups de canon chez les Jays, qui ont encaissé un troisième revers seulement en 15 affrontements face aux Orioles. Grichuk a également nivelé son sommet en carrière en frappant quatre coups sûrs, dont un simple d’un point en neuvième aux dépens de Tanner Scott.

Les Orioles se sont forgé une avance de 1-0 en première manche grâce à un simple de Chris Davis, alors qu’il y avait deux retraits.

La formation de Baltimore a placé 17 balles en lieu sûr.

Mancini a donné le ton en troisième lorsqu’il a frappé un triple et qu’il a croisé le marbre suite au simple de Jones. Davis a par la suite frappé un autre simple et Beckham a envoyé une claque de trois points dans les gradins pour porter la marque à 5-0.

Les Torontois se sont inscrits au pointage lorsque Kevin Pillar a frappé un simple d’un point en quatrième. Après que les Blue Jays eurent remporté une contestation de leur gérant et qu’ils eurent rempli les sentiers, Rogers a retiré Aledmys Diaz au bâton pour mettre un terme à la menace.

Gentry a par la suite cogné une longue balle de deux points pour faire 7-1, mettant un terme à la soirée de travail de Pannone. Les visiteurs n’ont plus jamais menacé leurs adversaires par la suite.