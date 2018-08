DUNEDIN, Fla. — Le joueur de troisième but des Blue Jays de Toronto, Josh Donaldson, a amorcé son séjour de rééducation, mardi, avec les Dunedin Blue Jays du niveau A.

Donaldson, qui était au deuxième rang de l’alignement des frappeurs, a claqué un simple d’un point et a obtenu un but sur balles en trois présences au bâton avant d’être remplacé au troisième but après cinq manches, face aux Cardinals de Palm Beach.

Le joueur par excellence de la Ligue américaine en 2015 s’est retrouvé sur la liste des blessés en raison d’une blessure au mollet gauche et il n’avait pas joué depuis le 29 mai.

Cette blessure est venue contrecarrer les plans des Blue Jays, qui souhaitaient possiblement l’échanger.

Les Blue Jays pourront cependant procéder à une transaction impliquant leur joueur vedette des dernières saisons avant la date limite des transactions avec ballotage, le 31 août.

En 36 matchs cette saison, il a maintenu une moyenne au bâton de ,234, avec cinq circuits et 16 points produits.

Donaldson en est à sa quatrième saison avec les Blue Jays et il pourrait devenir joueur autonome d’ici la fin de la saison.