CINCINNATI — Jose Peraza a amorcé la présence difficile de Junior Guerra en frappant un circuit de deux points et les Reds de Cincinnati ont fait fi de la performance de Christian Yelich pour venir à bout des Brewers de Milwaukee 9-7, mardi soir.

Depuis qu’ils avaient qu’un seul match de différence avec les Cubs de Chicago, les Brewers ont affiché un dossier de 8-11 et détiennent maintenant le troisième rang de la section Centrale de la Ligue nationale.

Les Reds ont mis un terme à leur séquence de cinq défaites en tirant avantage de la mauvaise performance de Guerra (6-9), qui a alloué six points après avoir fait face à 13 frappeurs seulement. Peraza a placé deux balles en lieu sûr aux dépens de Guerra, qui a effectué 45 lancers.

Anthony DeSclafani (7-4) a concédé quatre points en six manches et deux tiers, incluant le circuit en solo de Yelich. Yelich a par la suite ajouté une claque de trois points en septième devant Jared Hughes. Le joueur des Brewers a récolté 10 longues balles au mois d’août.

Rays 5 Braves 9

Le coureur substitut Adam Duvall a dénoué l’impasse en huitième manche et les Braves d’Atlanta ont inscrit quatre points durant cette manche pour l’emporter 9-5 devant les Rays de Tampa Bay.

Les Braves ont ainsi mis un terme à la série de huit gains des Rays.

Chaz Roe (1-3) a accordé un but sur balles à Kurt Suzuki en début de huitième manche. Duvall, qui remplaçait Suzuki sur les coussins, a au départ conservé sa position au troisième but lorsque Dansby Swanson s’est fait retirer sur un roulant. Lorsque le premier but Jake Bauers a tenté de lancer au deuxième but pour effectuer le double jeu, le coureur en a profité pour se rendre au marbre.

Le frappeur suppléant Tyler Flowers, qui a accepté une prolongation de contrat plus tôt aujourd’hui, a suivi son coéquipier avec un circuit de deux points. Ender Inciarte a ajouté une longue balle en solo.

Brad Brach (2-3) a enregistré le dernier retrait en huitième, alors que les Rays avaient rempli les buts.

Les Rays ont surmonté un déficit de 5-2 afin de niveler le pointage.