NEWARK, N.J. — Martin Brodeur est de retour au sein de l’organisation des Devils du New Jersey.

Brodeur s’est joint aux Devils mercredi à titre de vice-président exécutif responsable du développement des affaires, un poste différent de celui d’adjoint au directeur général des Blues de St. Louis qu’il occupait depuis trois ans. Il est de retour au sein de l’équipe avec laquelle il a gagné trois coupes Stanley et a établi le record de la LNH au chapitre des victoires en carrière chez les gardiens de but.

«Je suis très heureux d’être de retour au New Jersey, a évoqué Brodeur. Cette opportunité unique me permettra de développer des relations déjà existantes au sein de la communauté d’affaires et de relever un nouveau défi dans ma carrière. J’ai pu toucher à toutes les facettes du hockey, et j’ai développé un intérêt particulier pour l’aspect commercial de ce sport.»

L’homme âgé de 46 ans sera redevable au président de l’équipe, Hugh Weber, et développera des opportunités d’affaires pour les Devils, le Prudential Center et la communauté.

Brodeur a passé 21 de ses 22 saisons dans la LNH avec les Devils, et il a remporté la coupe Stanley en 1995, 2000 et 2003, en plus d’avoir décroché le trophée Vézina, remis au gardien par excellence, à quatre reprises. Il a conclu une entente avec les Blues en décembre 2014 afin de poursuivre sa carrière de gardien, puis a accepté un poste administratif au sein de leur organisation. Il est éventuellement devenu l’adjoint au directeur général Doug Armstrong.

Ce titre, en plus d’avoir occupé divers postes dans la gestion du personnel sportif chez Hockey Canada, donnait l’impression que Brodeur deviendrait éventuellement directeur général dans la LNH. Sa décision remet en doute cette perspective, même si Armstrong refuse d’écarter la possibilité que Brodeur retourne un jour à la gestion des opérations hockey.

«Nous souhaitons à ‘Marty’ la meilleure des chances pour l’avenir, a déclaré Armstrong mardi lorsque les Blues ont annoncé le départ de Brodeur. Lorsqu’il voudra effectuer un retour au sein des activités hockey d’une équipe, il pourra aller là où il voudra.»

Même si son travail n’aura aucun impact sur le produit final sur la patinoire, son retour est un motif suffisant pour célébrer chez les Devils.

«Aujourd’hui, c’est une journée spéciale pour tout le monde, a mentionné le directeur général Ray Shero. Nous sommes tous excités de revoir ‘Marty’ dans l’organisation. J’ai dit la saison dernière que ce serait une période exaltante pour les partisans des Devils, et c’est encore plus vrai aujourd’hui. Bienvenue chez toi, ‘Marty’!»