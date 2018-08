NEW YORK — Si Venus et Serena Williams remportent chacune leur match de deuxième tour aux Internationaux de tennis des États-Unis, mercredi, alors elles pourraient mettre la table pour leur duel le plus hâtif dans un tournoi du Grand Chelem en 20 ans.

Venus Williams sera en action en après-midi, à l’occasion d’une autre journée torride à Flushing Meadows, contre Camila Giorgi. Serena Williams, la 17e tête de série — un rang derrière sa soeur aînée —, devrait profiter de conditions climatiques plus favorables en soirée contre Carina Witthöft.

Si les soeurs l’emportent, alors il s’agirait de leur duel le plus hâtif dans un tournoi du Grand Chelem depuis qu’elles se sont affrontées au deuxième tour des Internationaux de tennis d’Australie en 1998, à leur premier affrontement en carrière.

La température devrait grimper jusqu’à 32 degrés Celsius, soit un peu plus haut que la veille, alors que six tennismen ont été contraints à l’abandon.

Le champion en titre Rafael Nadal jouera en soirée contre le Canadien Vasek Pospisil, tout comme la championne en titre Sloane Stephens. Les ex-champions Juan Martin del Potro et Andy Murray, qui pourraient s’affronter au troisième tour, sauteront aussi sur le court mercredi.