TORONTO — Kamar Jorden, Charleston Hughes et Mike Reilly ont été nommés les joueurs du mois d’août dans la Ligue canadienne de football, mercredi.

Jorden a signé ses deux meilleures performances en carrière au cours du mois d’août pour les Stampeders de Calgary, et cumulé trois touchés. Il mène la LCF au chapitre des attrapés d’au moins 30 verges avec 11, et a obtenu sa meilleure récolte de verges sur des réceptions en carrière lors de la semaine 11, contre les Blue Bombers de Winnipeg, avec des gains de 249 verges.

Jorden a établi au passage un sommet chez les receveurs de la LCF en 2018 et battu un record des Stampeders pour le plus de verges sur des réceptions au cours d’une même rencontre; l’ancienne marque appartenait à Herm Harrison (237 verges le 29 septembre 1968).

Hughes, qui fait partie de l’unité défensive des Roughriders de la Saskatchewan, a réussi quatre sacs en trois matchs en août, et il a provoqué deux échappés au cours de cette période. Hughes mène d’ailleurs la LCF avec 12 sacs — pour des pertes de 72 verges —, soit plus que le double que les six joueurs qui pointent au deuxième rang du circuit avec cinq.

Quant à Reilly, le quart-arrière des Eskimos d’Edmonton a été productif en août en lançant neuf passes de touché et en inscrivant trois majeurs au sol.

Reilly mène la LCF en ce qui a trait aux verges par la passe (3296) et aux passes de touché (22). Il est en voie de connaître une campagne de 5932 verges par la passe; le dernier quart-arrière à avoir cumulé au moins 6000 verges par la passe est Anthony Calvillo, en 2004 (6024).

Jorden, Hughes et Reilly ont reçu cet honneur en raison de leurs performances durant les matchs des semaines 8 à 11.

Les trois athlètes ont été choisis par un panel de juges qui, chacun de leur côté, ont soumis leurs choix au bureau de la Ligue. Le panel comprend les anciens joueurs de la LCF Matt Dunigan et Duane Forde, de TSN, et Pierre Vercheval, de RDS.