NEW YORK — Milos Raonic a eu raison de Gilles Simon 6-3, 6-4 et 6-4 au deuxième tour des Internationaux des États-Unis, mercredi.

L’Ontarien a une fiche de 5-1 contre le Français qu’il a vaincu en 127 minutes, cette fois-ci.

Raonic a été fidèle à sa réputation, récoltant 17 as. Il a converti trois chances de bris sur six, et il a résisté aux deux balles du genre qu’il a concédées.

Au troisième tour, Raonic, 25e tête de série, va se mesurer à Stanislas Wawrinka, champion du tournoi en 2016, contre qui son rendement est 1-4. Ils n’ont pas croisé le fer depuis 2016. L’an dernier, Wawrinka a dû rater le rendez-vous new-yorkais à la suite d’opérations aux genoux.

Raonic n’a jamais franchi le quatrième tour des Internationaux des États-Unis. Il s’est rendu jusque là de 2012 à 2014.

Un peu plus tard mercredi, Denis Shapovalov jouera contre Andreas Seppi, de l’Italie. En soirée, Vasek Pospisil va se mesurer à Rafael Nadal, le favori.

Jeudi, le match Eugenie Bouchard – Marketa Vondrousova sera le troisième de la journée sur le court 17. Le programme débutera à 11h00.