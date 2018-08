MONTRÉAL — Le nom du Britannique Billy Joe Saunders est revenu hanter le Québécois David Lemieux, mercredi, à l’approche de son retour sur le ring le 15 septembre au T-Mobile Arena de Las Vegas face à l’Irlandais Gary ‘Spike’ O’Sullivan.

Saunders (26-0, 12 K.-O.) est le dernier pugiliste à avoir infligé une défaite par décision unanime à Lemieux, le 16 décembre 2017 à la Place Bell de Laval.

O’Sullivan (28-2, 20 K.-O.), qui s’est lui-même incliné devant Saunders par décision unanime au stade Wembley de Londres le 20 juillet 2013, croit qu’il peut l’emporter. ‘Spike’ a d’ailleurs expliqué mercredi en conférence téléphonique qu’il avait rejoint Saunders afin de lui «emprunter» les mêmes partenaires d’entraînement qui lui avaient permis de vaincre le Lemieux (39-4, 33 K.-O.) à l’époque.

De plus, Saunders lui-même a déclaré récemment à un média américain qu’il favorisait «sans aucun doute» le boxeur de Cork, en Irlande, pour remporter ce combat de 12 rounds pour le titre intercontinental de la World Boxing Organization (WBO). Ce qui a apporté de l’eau au moulin du champion en titre.

«Je crois qu’il (Saunders) a raison, a rétorqué le pugiliste âgé de 34 ans. Saunders est allé dans la cour à Lemieux et l’a battu de manière convaincante. Personnellement, je suis allé à Londres et j’ai battu Saunders dans sa propre cour, en offrant un bien meilleur combat que celui entre Lemieux et Saunders. De plus, je suis un bien meilleur boxeur que je ne l’étais à l’époque. Je gagnerai ce combat, sans aucun doute.»

Loin d’être intimidé, Lemieux a rappelé à O’Sullivan qu’il n’avait pas affronté Saunders au sommet de sa forme.

«Je ne suis plus le même gars qu’à l’époque du combat contre Saunders. Il l’a emporté parce qu’il a affronté un Lemieux amoindri. Je serai au sommet de ma forme cette fois-ci contre ‘Spike’», a déclaré Lemieux.

Les deux boxeurs sont évidemment conscients de l’importance de cet affrontement, puisqu’il pourrait mettre la table pour un combat de championnat contre le vainqueur du duel principal du gala mettant en vedette les poids moyens Gennady Golovkin (38-0-1, 34 K.-O.) et Saul ‘Canelo’ Alvarez (49-1-2, 34 K.-O.) pour les titres de l’International Boxing Organization (IBO), World Boxing Association (WBA) et World Boxing Council (WBC) de la division.

«Ça fait longtemps que j’attends une telle opportunité, et je suis très confiant que je vaincrai O’Sullivan, a dit Lemieux. J’ai subi de nombreuses blessures ces dernières années, mais je suis maintenant au sommet de ma forme — je peux maintenant utiliser mes deux mains. Je crois donc être de retour, et je vais démontrer tout ce dont je suis capable le 15 septembre.»

Ce duel était souhaité par plusieurs amateurs de boxe du Québec, puisque les styles explosifs des deux pugilistes donnent habituellement droit à des combats excitants. O’Sullivan est classé troisième de la WBA et de la WBO, sixième du WBC, et 14e de l’International Boxing Federation (IBF). Lemieux est quant à lui classé cinquième aspirant au titre de la WBO.

Même s’il jure être concentré sur son combat contre O’Sullivan, il ne fait aucun doute que Lemieux rêve déjà d’un duel au sommet, entre le vainqueur du combat entre Alvarez et Golovkin. D’ailleurs, lorsqu’on lui a demandé quel boxeur il aimerait affronter s’il parvient à vaincre O’Sullivan, Lemieux n’a pas hésité une seconde: «Je veux ma revanche contre Golovkin!»

Lemieux avait été vaincu par arrêt de l’arbitre au huitième round d’un combat de championnat présenté au Madison Square Garden en octobre 2015 à la suite d’une domination complète de Golovkin.