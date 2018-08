KANSAS CITY, Mo. — Adalberto Mondesi a produit quatre points et les Royals de Kansas City ont malmené les Tigers de Detroit 9-2, mercredi.

L’arrêt-court a fourni un circuit de deux points et un triple d’un point, soutirant aussi un but sur balles avec les buts remplis.

Les Royals ont marqué tous leurs points de la deuxième à la cinquième. Alex Gordon et Brett Phillips ont produit deux points chacun.

Mikie Mahtook a cogné une longue balle pour les Tigers, qui ont perdu leurs cinq derniers matches.

Voltigeur de gauche, Mahtook a aussi épinglé Hunter Dozier au marbre, en septième.

Danny Duffy (8-11) a retiré six frappeurs au bâton en six manches, accordant un point et deux coups sûrs.

Michael Fulmer (3-10) a permis sept points et huit coups sûrs en trois manches et deux tiers.