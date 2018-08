PORTLAND, Ore. — Brooke Henderson a eu besoin d’un peu de temps pour se remettre de sa victoire à l’Omnium canadien féminin.

L’athlète de 20 ans originaire de Smiths Falls, en Ontario, a marqué l’histoire dimanche en devenant la première Canadienne en 45 ans à remporter le championnat national de golf féminin. S’exprimant un jour avant le début de la Classique de Portland — un tournoi qu’elle a remporté deux fois dans sa jeune carrière — Henderson a déclaré que sa victoire de la semaine dernière au club de golf Wascana, à Regina, semblait avoir été le résultat du destin.

Ou peut-être que c’était trop beau pour être vrai.

«Dimanche soir, alors que j’essayais de m’endormir, j’avais comme un cauchemar que ce n’était pas fini et que je n’avais pas vraiment gagné, alors je me suis un peu réveillée en panique, a raconté Henderson.

«La poussière commence à retomber un peu plus maintenant. C’est juste incroyable, et d’avoir tout le soutien que j’ai reçu, non seulement des partisans, mais aussi de plusieurs de mes amies sur le circuit. Quand j’ai fini le 18e trou, prendre une douche au champagne et les voir qui m’attendaient, c’était vraiment spécial.»

Henderson, qui a déclaré que gagner au Canada était «un exploit énorme» dans sa carrière, peut maintenant se concentrer sur une solide fin de la saison de la LPGA. Henderson se classe deuxième dans la course au Globe CME, une compétition saisonnière aux points qui offre un bonus d’un million $ US à la gagnante.

Elle accuse un retard de 1098 points sur la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn avec huit tournois à jouer.

«Je pense que ç’a eu un gros impact dans la course et aussi sur mon classement mondial la semaine dernière, ce qui est vraiment excitant de voir ces chiffres se rapprocher du sommet, a déclaré Henderson.

«J’espère que je peux simplement terminer en force et me mettre dans une bonne position avant le dernier tournoi.»

Henderson a gagné son premier tournoi en carrière sur le circuit de la LPGA au club de golf Columbia Edgewater de Portland en 2015 et a défendu son titre en 2016. Elle espère profiter d’un parcours qui convient à son style pour gagner des points précieux cette semaine.

«J’aime vraiment les grands arbres, les allées étroites. Pendant un moment, je ne semblais gagner que sur des parcours comme celui-ci, a-t-elle noté.

«Mais l’ambiance ici est un peu différente. Les spectateurs sont toujours formidables. Très encourageants. Je pense que le simple fait de remporter le titre en 2015, je crois par huit coups, c’était plutôt spécial pour ma première victoire. Depuis, j’ai l’impression d’avoir de bons souvenirs de chaque trou.

«Et certains mauvais — mais je sens que les bons font oublier ceux-là.»