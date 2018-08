Les anciens champions européens Benfica Lisbonne, PSV Eindhoven et Étoile rouge de Belgrade ont atteint la phase de groupes de la Ligue des champions, mercredi, tandis que les Red Bulls de Salzbourg ont été éliminés lors des qualifications pour une cinquième fois en neuf ans après avoir gaspillé une avance de deux buts.

Les Red Bulls menaient 2-0 contre l’Étoile rouge avec 30 minutes à faire dans la deuxième manche présentée en Autriche. Tout a changé dans l’espace de 75 secondes grâce à deux buts d’El Fardou Ben Nabouhane pour les champions serbes. Ces deux buts ont permis aux champions européens de 1991 d’accéder au tour suivant grâce aux buts à l’étranger dans une série au total des buts qui s’est terminée 2-2.

L’Étoile rouge participera à la phase de groupes pour une première fois en 27 saisons dans l’ère de la Ligue des champions.

Le Benfica, champion en 1961 et 1962, et le PSV, vainqueur en 1988, se sont qualifiés avec plus d’aisance.

Le Benfica a défait le PAOK Salonique 4-1 pour gagner la série 5-2, tandis que le PSV a eu le dessus 3-0 sur le FK BATE Borisov pour l’emporter 6-2.

En vertu d’un nul de 1-1 à Lisbonne la semaine dernière, le Benfica semblait en position précaire mercredi, quand Aleksandar Prijovic a ouvert la marque dès la 13e minute pour le PAOK.

Le club portugais a toutefois répliqué avec trois buts en 19 minutes avant la mi-temps, gracieuseté de Mario Jardel, Eduardo Salvio et Pizzi.

Pour sa part, le PSV a rejoint les champions néerlandais, l’Ajax Amsterdam, en se débarrassant de BATE sur des buts de Steven Bergwijn, Luuk de Jong et Hirving Lozano.

Les six perdants des qualifications participeront à la Ligue Europa.