PORTLAND, Ore. — Schmidt Peterson Motorsports enverra deux voitures en piste lors des deux dernières courses de la saison 2018 de la série IndyCar même si le pilote canadien Robert Wickens se remet toujours d’importantes blessures subies lors d’un accident il y a deux semaines.

L’équipe ne comptait que sur James Hinchcliffe samedi dernier lors d’une épreuve à Madison, en Illinois, mais elle a annoncé mercredi que Carlos Munoz allait piloter la monoplace no 6 de Wickens au Portland International Raceway et au Sonoma Raceway.

«Robert et sa famille sont dans mes prières alors qu’il continue à récupérer, a dit Munoz dans un communiqué. Je remercie également Schmidt Peterson Motorsports de me faire confiance pour les deux dernières courses de la saison. J’ai hâte de pouvoir viser de bons résultats pour aider l’équipe et Robert.»

Wickens, de Guelph, en Ontario, a été victime d’un accident le 19 août au Pocono Raceway, quand sa voiture a touché celle de Ryan Hunter-Reay avant de s’envoler et de heurter lourdement la barrière de sécurité.

Il a été héliporté vers un hôpital et a subi plusieurs opérations, incluant une intervention pour insérer des tiges de titane et des vis pour stabiliser sa colonne vertébrale.

Schmidt Peterson Motorsports a indiqué que Wickens a recommencé à respirer sans aide médicale au cours du week-end et a pu parler pour une première fois à sa famille depuis l’incident.

Hinchcliffe, d’Oakville, Ont., a subi des blessures mineures lors de l’accident et il était à son poste le week-end dernier au Gateway Motorsports Park.