SEPT-ILES, Qc — L’enthousiasme est de mise, autant chez les joueurs professionnels que chez les spectateurs, pour la première présentation de l’Invitation RBC présentée par Quality Inn Sept-Îles et Aluminerie Alouette, les 30 et 31 août au club de golf Sainte-Marguerite.

Loin d’effrayer les joueurs, la longue route menant à Sept-Îles leur a fait découvrir des paysages magnifiques le long du fleuve Saint-Laurent. Surtout que les distances ne les effraient guère, eux qui ont l’habitude de longues randonnées automobiles pour se rendre de tournois en tournois.

Les frères Michael et Stephen Gonko parlaient avec emphase de ce périple, se disant qu’ils ont l’occasion de visiter un très beau coin de pays, qu’ils n’auraient probablement jamais vu n’eût été de ce tournoi invitation.

Cet enthousiasme se reflète également chez les spectateurs, surtout que l’esprit de camaraderie est très fort au club de Sainte-Marguerite. Faut voir les membres se lancer des moqueries constamment alors que les répliques ne tardent pas. Une petite compétition amicale, organisée en fin d’après-midi mardi par le professionnel hôte Jean-Pierre Morin, avec la participation d’une douzaine de joueurs, a attiré plusieurs spectateurs qui ont grandement apprécié le jeu des professionnels, particulièrement lors des coups de départ.

La première incursion de Circuit Canada Pro Tour en terrain nord-côtier ne manquera pas de piquant et déjà les duels de la matinée, selon la formule «Vegas», laissent présager beaucoup d’action.

Le premier groupe à s’élancer du tertre de départ à 8h, jeudi, sera composé des vétérans Dave Lévesque/Carl Desjardins et de Vincent Blanchette/James Colin Davis.

Ils seront suivis de Dave Morland IV et Dennis Hendershott, le remplaçant de dernière minute de Mark Hoffman qui a dû déclarer forfait pour des raisons médicales. Ils joueront en compagnie de Marc-Étienne Bussières, vainqueur du Tournoi des Maîtres Valeurs mobilières Desjardins – équipe René Gagnon, et troisième à l’Omnium du Québec Canam et Jean-Pierre Morin, professionnel hôte. Pour cette équipe, la connaissance du terrain de Jean-Pierre Morin sera assurément un atout de taille.

Les frères Michael et Stephen Gonko feront partie du troisième groupe à prendre le départ, en compagnie de Tim Alarie, vainqueur de trois tournois de l’histoire de Circuit Canada Pro Tour, et Billy Houle.

Le dernier groupe à se présenter au tertre de départ, et non la moindre, mettra en vedette les deux premiers joueurs au Classement Coors Light, Stephane Dubois et Brendan Leonard, et Sonny Michaud, troisième à ce même classement, et Pierre-Alexandre Bédard, le champion 2018 de la PGA du Canada.

Tous ces duos seront de nouveau à l’œuvre dans l’après-midi, entre 13h30 et 14h06. Cette fois, la formule de jeu priorisée sera «Double Écossais».

La ronde finale, vendredi, sera disputée selon la formule «Deux balles, meilleure balle».

Les champions de l’Invitation RBC présentée par Quality Inn Sept-Îles et Aluminerie Alouette en collaboration avec RMS, Cobra Puma Golf, Avalanche SkiWear et la Ville de Sept-Îles encaisseront un chèque de 7000 $.