KANSAS CITY, Mo. — Les Royals de Kansas City ont échangé le premier-but Lucas Duda aux Braves d’Atlanta en retour d’une somme d’argent.

L’échange a été annoncé après la victoire de 9-2 des Royals face aux Tigers de Detroit, mercredi.

Duda avait signé un contrat d’une saison et 3,5 millions $ US avec les Royals dans l’objectif de remplacer Eric Hosmer cette saison. En 87 matchs, il a été limité à une production de 13 circuits et 48 points produits, tout en maintenant une moyenne de ,242.

Les Royals devraient maintenant donner la chance aux espoirs Hunter Dozier et Ryan O’Hearn de se faire valoir au premier coussin.

Les Braves, meneurs de la section Est de la Nationale, espèrent voir Duda ajouter de la profondeur à leur formation.