CHICAGO — Todd Frazier a cogné un grand chelem et produit un total de cinq points, alors que les Mets de New York ont vengé un revers encaissé plus tôt dans la journée en écrasant les Cubs de Chicago 10-3, mercredi.

Frazier a donné les devants 4-0 aux Mets dès la première manche grâce à son coup de canon face à Alec Mills. Il a ajouté un simple d’un point lors d’une poussée de deux points en neuvième manche.

Jason Vargas (5-8) a inscrit la victoire dans un troisième départ de suite. Les Mets ont cogné 16 coups sûrs pour éviter le balayage saisonnier face aux Cubs, qui avaient gagné les six premiers duels entre les deux équipes.

Les Cubs avaient gagné un septième match d’affilée en l’emportant 2-1 plus tôt mercredi sur un simple de Ben Zobrist avec les buts remplis en 11e manche. Ce match avait été suspendu en 10e manche mardi soir en raison de la pluie.

Vargas a accordé un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers. Le vétéran gaucher affiche une moyenne de 1,62 à ses trois derniers départs.

Mills (0-1) a éparpillé cinq coups sûrs sur cinq manches à son deuxième départ dans les Ligues majeures. Il n’a pas donné d’autres points après le grand chelem de Frazier.

Victor Caratini a claqué un circuit de deux points pour les Cubs en neuvième.

Mariners 3 Padres 8

Quatre points en troisième ont mené les Padres de San Diego à la victoire face aux Mariners de Seattle, 8-3.

Hunter Renfroe s’est distingué avec un circuit de trois points et un ballon sacrifice.

Manuel Margot a ajouté un coup de canon en solo et un double d’un point.

Luis Urias a frappé ses trois premiers coups sûrs dans les grandes ligues. Son tout premier coup sûr a été un simple au champ opposé, en troisième. Il a ajouté un double et un autre simple.

Joey Lucchesi (7-7) a espacé un point et six coups sûrs en six manches et deux tiers, retirant neuf frappeurs au bâton.

Jean Segura a volé un 20e but pour les Mariners, qui ont perdu leurs trois derniers matches.

Erasmo Ramirez (1-3) a permis sept points et neuf coups sûrs en trois manches.