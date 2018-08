ANAHEIM, Calif. — Le cogneur Albert Pujols, des Angels de Los Angeles, devrait rater le reste de la saison après avoir subi une opération au genou gauche.

Le temps de récupération est souvent d’au moins six semaines, et les Angels ne sont pas dans la course pour une place en séries.

Pujols a frappé pour ,245 cette saison, en 117 matches. Le vétéran de 38 ans a obtenu 19 circuits et 64 points produits.