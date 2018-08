WASHINGTON — C.J. Sapong a inscrit un but et une aide et l’Union de Philadelphie a inscrit une quatrième victoire d’affilée en battant le D.C. United 2-0, mercredi.

L’Union (12-11-3) a égalé un record d’équipe établi en 2013 au chapitre des victoires en une saison et détient six points d’avance sur l’Impact de Montréal au cinquième rang dans l’Association de l’Est. Il a également un match de plus à jouer d’ici la fin de la saison.

Le United (7-11-6) a encaissé un deuxième revers de suite après avoir connu une série de trois victoires. Il demeure coincé au neuvième rang dans l’Est, à six points de l’Impact et du sixième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires. Le United a trois matchs en main sur son rival.

Sapong a ouvert la marque à la 29e minute en profitant d’un retour pour inscrire un premier but depuis le 21 juillet. Il a huit buts à sa fiche en 10 matchs en carrière contre le United.

Fafà Picault a doublé l’avance des visiteurs à la 61e minute. Fin seul au coeur de la surface de réparation, il a profité d’un centre de Sapong pour faire bouger les cordages.

Andre Blake a réussi un huitième blanchissage.

Wayne Rooney a obtenu deux belles occasions de marquer pour le United, mais il a atteint une fois le poteau et a été imprécis lors de la deuxième occasion.