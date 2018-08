MONZA, Italie — Sebastian Vettel n’a pas mordu à l’hameçon.

La semaine dernière, Lewis Hamilton a déclaré lors d’un entretien réalisé en bordure de piste peu de temps après la victoire de Vettel au Grand Prix de Formule 1 de Belgique que Ferrari avait «quelques trucs trafiqués dans la voiture». Hamilton a ensuite tenté d’éviter d’avoir l’air paranoïaque, ou d’avoir l’air de dire que la ‘Scuderia’ avait enfreint certains règlements.

«Je ne sais pas. Vous devriez lui demander, mais je crois qu’il a dit en conférence de presse quelque chose par rapport à des trucs, et en même temps je crois qu’il a dit à maintes reprises qu’il ne voulait pas que ses commentaires soient pris de la mauvaise façon, bien que je crois que c’est ce qui s’est produit», a évoqué l’Allemand, jeudi, à l’aube du Grand Prix de Formule 1 d’Italie.

«Je ne sais pas trop si tout ça est réglementaire ou non, mais je sais que la FIA est responsable de veiller là-dessus et je sais que nous devons nous soumettre plusieurs fois chaque week-end à des inspections pour le démonter. Et tant que je n’entends aucun reproche à ce sujet, alors ça me va. C’est la même chose pour tous les autres.»

Hamilton a fini en deuxième place avec un retard de 12 secondes sur Vettel le week-end dernier, mais cet écart gigantesque est attribuable notamment au fait que le pilote Mercedes a levé le pied pendant les derniers tours parce qu’il savait qu’il ne pouvait rattraper son rival dans la course au titre et pour épargner son moteur en prévision des prochaines courses.

«Comme je l’ai dit, posez-lui la question, car de notre côté nous gardons nos yeux sur l’objectif ultime, a ajouté Vettel. Si nous avons gagné du rythme, alors il faut le maintenir pour s’assurer de progresser.»

Hamilton n’a pas participé à la traditionnelle conférence de presse des pilotes jeudi, mais il devait rencontrer les membres des médias dans la tente hospitalité de l’équipe allemande. Mercedes a cependant annoncé en matinée que le champion du monde n’arriverait à Monza qu’en soirée, en raison d’un «empêchement personnel incontournable».

Hamilton et Vettel convoitent un cinquième championnat des pilotes en carrière, cette saison.