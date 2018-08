SANTA CLARA, Calif. — Le secondeur Elvis Dumervil a annoncé sa retraite de la NFL après 12 saisons.

Dumervil a confirmé sa décision, jeudi, et ajouté qu’il voulait passer plus de temps avec sa famille et développer sa clientèle en courtage immobilier.

Dumervil a été sélectionné en quatrième ronde par les Broncos de Denver au repêchage de la NFL en 2006. Il a passé ses sept premières saisons au Colorado, avant d’effectuer un séjour de quatre saisons avec les Ravens de Baltimore et de conclure sa carrière l’an dernier avec les 49ers de San Francisco. Il a terminé sa carrière avec 105 sacs et demi du quart, ce qui lui a permis de terminer au quatrième rang à ce chapitre depuis son entrée dans la ligue, derrière DeMarcus Ware, Jared Allen et Julius Peppers.

Dumervil a participé à cinq Pro Bowls, et fut nommé sur la première équipe d’étoiles de la NFL en 2009 et 2014.