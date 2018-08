MONTRÉAL — Vladimir Guerrero fils, le plus bel espoir des Blue Jays de Toronto, se joindra à la Ligue d’automne de l’Arizona (AFL) à la fin de la saison dans le niveau AAA, tout comme deux espoirs québécois, Charles Leblanc et Abraham Toro.

Guerrero se joindra aux Saguaros de Surprise en compagnie de ses ex-coéquipiers au niveau AA Bo Bichette et Cavan Biggio, où évoluera également le Lavallois Leblanc, espoir des Rangers du Texas. Toro, de Longueuil, se joindra quant à lui aux Scorpions de Scottsdale.

Âgé de 19 ans, Guerrero a maintenu des moyennes de ,333/,423/,548 avec cinq circuits et 14 points produits en 26 rencontres au niveau AAA. Il a commencé la campagne au niveau AA, où il frappait pour ,402/,449/,671 après 61 rencontres. Il a raté un mois de la saison en raison d’une blessure au genou gauche.

Leblanc et Toro ne sont pas au même point dans leur carrière que Guerrero. Avec les Wood Ducks de Down East, club-cole de niveau A fort de la Ligue de la Caroline, Leblanc a maintenu des moyennes de ,266/,342/,408 avec 10 circuits et 68 points produits.

Toro appartient aux Astros de Houston. Il est passé au niveau AA après avoir lancé sa saison dans le A fort. Avec les Hooks de Corpus Christi dans la Ligue du Texas (AA), Toro frappe pour ,226/,304/,366 avec deux circuits et 20 points produits en 46 rencontres.

C’est le Canadien Stubby Clapp, qui a été nommé gérant de l’année dans la Ligue de la côte du Pacifique pour la deuxième année d’affilée plus tôt cette semaine, qui dirigera le club de Surprise dans l’AFL. Il est le gérant des Redbirds de Memphis, club-école AAA des Cardinals de St. Louis.