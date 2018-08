CLEVELAND — Jason Kipnis a rompu l’égalité en sixième à l’aide d’un circuit de trois points, propulsant les Indians de Cleveland vers une victoire de 5-3 aux dépens des Twins du Minnesota.

Les Indians ont ainsi creusé l’écart en tête de la Centrale de l’Américaine devant les Twins à 14 matchs. La formation de l’Ohio a d’ailleurs une fiche de 31-11 contre ses adversaires de la section. Cette victoire lui procure également l’avantage 10-9 dans la série saisonnière contre les Twins.

Le haut ballon de Kipnis aux dépens du releveur Alan Busenitz a franchi la clôture de justesse et est venu couronner une manche de quatre points. La défaite a été portée à la fiche de Jake Odorizzi (5-9), qui a cédé trois points en cinq manches et un tiers.

Mike Clevinger (10-7) a permis deux points non mérités en six manches et deux tiers. Le droitier a retiré neuf frappeurs sur des prises et n’a alloué que quatre coups sûrs.

Brad Hand, même s’il a permis un circuit en solo pour lancer la neuvième, a récolté son 30e sauvetage.