SEPT-ILES, Qc — Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini, disait Yogi Berra. Cette citation s’applique parfaitement à la veille de la ronde finale de l’Invitation RBC.

Même si le duo ontarien de Brendan Leonard et Stephane Dubois se retrouve avec une priorité de cinq coups en tête du classement après les deux premières rondes, il n’y a rien d’assuré. Le professionnel hôte, Jean-Pierre Morin, et son équipier Marc-Étienne Bussières suivent au deuxième rang dans cette compétition présentée au club Sainte-Marguerite de Sept-Îles.

Les meneurs ont enregistré des pointages de 58 selon la formule Vegas et 63 dans le double écossais pour un cumulatif de 121, tandis que le duo Morin/Bussières a ramené des cartes de 59 et 67 pour un total de 126.

Le reste du classement est serré avec Pierre-Alexandre Bédard et Sonny Michaud à 127, Dennis Hendershott et David Morland IV à 128, ainsi que Tim Alarie et Billy Houle à 129.

Il y a triple égalité en sixième place entre Vincent Blanchette et James Collin Davis, Carl Desjardins et Dave Lévesque, ainsi que les frères Michael et Stephen Gonko, qui ont tous joué 130.

«Nous nous sommes très bien complétés, a commenté Dubois. Il y a longtemps que nous jouons ensemble et nous connaissons les forces de chacun. Je suis solide sur mes coups de départ et autour des verts, alors que Brendan est très solide avec les fers longs.»

«Pour ma part j’ai très bien fait sur les verts, a ajouté Leonard. Nous avons joué du golf solide. Le seul moment difficile de notre ronde est survenu au huitième, avec un bogey.»

Après une normale au premier trou de la deuxième ronde, Dubois et Leonard ont inscrit des birdies aux trous no 2, 4, 5 et 6.

«Le point tournant s’est produit au dixième trou, a dit Dubois. Nous avons tous deux frappé d’excellents coups de départ et j’ai réussi un excellent roulé d’une quinzaine de pieds pour un aigle.»

Dubois et Leonard seront jumelés à Morin et Bussières pour la dernière ronde, disputée sous la formule deux balles, meilleure balle.

«On verra moins de bois no 1 sur les coups de départ, a commenté Bussières. (Jeudi), tu pouvais sortir le gros canon si la balle de ton partenaire était bien placée, mais (vendredi) tout le monde sera plus prudent.»