HOUSTON — Shohei Ohtani sera de retour au monticule dimanche pour les Angels de Los Angeles, alors qu’il effectuera un premier départ depuis qu’il a subi une entorse ligamentaire au coude droit, il y a près de trois mois.

Le gérant des Angels, Mike Scioscia, a annoncé la nouvelle jeudi.

Ohtani sera le partant des Angels face aux Astros de Houston, champions en titre de la Série mondiale. La sensation japonaise a effectué jusqu’à 50 tirs dans l’enclos lors d’exercices de remise en forme, alors que plusieurs craignaient au contraire que sa blessure allait le forcer à subir l’opération Tommy John et rater le reste de la campagne.

Face aux Astros, Ohtani sera limité à un certain nombre de tirs.

Ohtani s’est blessé le 6 juin et a reçu une injection de plasma riche en plaquettes et une injection de cellules souches. Il a recommencé à frapper tôt en juillet et totalise 15 circuits en tant que frappeur de choix à temps partiel.

Il a tranquillement redéveloppé la force dans son bras et il pourrait effectuer jusqu’à cinq départs d’ici la fin de la campagne si les Angels l’emploient comme lanceur une fois par semaine, comme c’était le cas avant sa blessure.

Ohtani avait été excellent à ses neuf départs avant de tomber au combat, compilant un dossier de 4-1 avec une moyenne de 3,10.

Les Angels souhaitent s’assurer qu’Ohtani n’aura pas besoin d’être opéré. S’ils avaient attendu le printemps prochain avant d’effectuer des tests et qu’il avait dû être opéré, il aurait probablement raté le début de la campagne 2020.