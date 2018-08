PORTLAND, Ore. — L’Américaine Marina Alex a égalé le record du parcours Columbia Edgewater en jouant une ronde de 62 (moins-10), jeudi, et elle détient une avance de deux coups sur la Canadienne Brooke Henderson et l’Australienne Minjee Lee à l’issue de la première ronde de la Classique Portland.

Âgée de 28 ans et à la recherche d’un premier titre de la LPGA, Alex a inscrit des oiselets sur cinq des six derniers trous sur le neuf de retour pour un score de 30.

Henderson, championne en 2015 et 2016, a aussi réussi cinq oiselets à ses six derniers trous et elle a remis une carte de 64. La native de Smiths Falls, en Ontario, a gagné l’Omnium canadien féminin la semaine dernière, à Regina.

Lee a commis un boguey à son dernier trou, le neuvième. Elle avait réussi des oiselets sur six de ses sept premiers trous.

Brittany Marchand, d’Orangeville, Ont., a bouclé sa ronde en 69 coups et elle se retrouve à égalité au 27e rang à moins-3. Alena Sharp (72), de Hamilton, Anne-Catherine Tanguay (72), de Québec, Lorie Kane (76), de Charlottetown, et Maude-Aimée Leblanc (78), de Sherbrooke, sont les autres Canadiennes en lice.