CALGARY — Les Flames de Calgary ont consenti un contrat de six saisons et 29,7 millions $ US au défenseur Noah Hanifin.

L’équipe a annoncé la nouvelle jeudi. Hanifin était joueur autonome avec compensation.

Âgé de 21 ans, Hanifin s’apprête à disputer une première saison avec les Flames, qui ont acquis ses services des Hurricanes de la Caroline le 23 juin dernier en compagnie de l’attaquant Elias Lindholm et en retour de l’attaquant Micheal Ferland et des défenseurs Adam Fox et Dougie Hamilton.

Hanifin avait été sélectionné au cinquième rang du repêchage de 2015 par les Hurricanes. En trois saisons dans la LNH, il a amassé 18 buts et 65 aides en 239 rencontres.