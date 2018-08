MONTRÉAL — Marcel Jobin a toujours été le genre d’athlète à vouloir relever de nouveaux défis. Ce n’est pas à 76 ans qu’il va changer, même s’il reconnaît que son corps lui rappelle désormais plus souvent son âge après des entraînements intensifs ou des compétitions.

Malgré tout, le marcheur de St-Boniface, dans la Mauricie, s’apprête à participer aux championnats du monde d’athlétisme des maîtres, du 4 au 16 septembre, à Malaga, en Espagne. Et non seulement ambitionne-t-il d’y remporter des médailles d’or aux 5 et 10 km, mais il compte également prendre part au 20 km, une distance qu’il n’a plus disputée depuis les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984!

Jobin reconnaît qu’il s’agit d’un programme ambitieux puisque ce sont trois épreuves de marche athlétique en l’espace de 11 jours. Mais il a déjà établi sa stratégie.

«Les 5000 et 10 000 mètres sont les deux épreuves où je vise des médailles d’or, a-t-il indiqué. Pour le 20 km, je vais prendre le départ et, après 15 km, je vais voir comment ça va. Si j’ai des chances de monter sur le podium, je vais continuer, sinon je vais abandonner.»

Même si son entourage lui répète régulièrement qu’il n’a plus rien à prouver, il n’a pas perdu son esprit de compétition.

«C’est plus fort que moi. Quand le départ d’une course est donné, il n’est pas question de finir deuxième. J’y vais toujours pour la victoire», a avoué l’athlète en conversation téléphonique quelques jours avant son départ pour l’Espagne.

Sa préparation pour les championnats des maîtres, réservés aux athlètes de 35 ans et plus, n’a pas été facilitée par l’été chaud et humide que nous avons connu dans l’Est du pays.

«Cet été, j’ai parcouru 60 à 70 kilomètres par semaine. Une fois par semaine, je faisais un 20 km malgré la température élevée et l’humidité. Je ressens un peu de fatigue. Mais je vais m’accorder un peu de temps de récupération avant l’événement et je compte arriver là-bas pas mal ‘hot’.»

Il le faudra, car pour espérer monter sur le podium au 10 km, il devra améliorer son meilleur chrono (1h06:41). Trois concurrents — l’Australien Ralph Bennet ainsi que les Allemands Wolf Dieter Giese et Peter Schumm — ont pour leur part déjà franchi la distance en deçà de 1h05.

Source d’inspiration

Quand il a décidé de reprendre la compétition en 2016, soutenu par son ami et conseiller Michel Parent, Jobin s’est fixé l’objectif d’améliorer 10 records canadiens dans la catégorie des 75 ans et plus d’ici les championnats du monde des maîtres qui auront lieu à Toronto en 2020.

Quand on lui demande d’où lui vient son désir de se surpasser, celui qui a hérité du surnom du «fou en pyjama» dans les années 1970 fait un retour dans sa jeunesse.

«Quand j’ai commencé la course en 1958, j’avais alors 16 ans, c’était seulement des anglophones qui faisaient partie de l’équipe canadienne. Il n’y avait pas de ‘french canadian’. Mon objectif, c’était de montrer que le petit Québécois peut lui aussi réussir s’il travaille fort.

«Et en 1968, la marche athlétique n’existait presque pas au Québec. C’était réservé aux anglophones de l’Ontario. J’essayais de battre les anglais même si je n’ai rien contre les anglophones. Mais nous les Québécois, on était un peuple un peu complexé dans tous les domaines. Aujourd’hui, nous nous sommes pris en main, pas seulement dans le sport, mais dans tous les domaines.»

Et aujourd’hui, Jobin continue d’être une source d’inspiration pour plusieurs.

«Personnellement, j’ai besoin de défis, de compétitions pour me motiver à m’entraîner. Certes, le but c’est de rester en bonne condition physique, mais aussi d’encourager la jeunesse et de montrer aux gens que même à un certain âge, si tu as des ambitions, tu peux les atteindre.»

Les mondiaux des maîtres en bref:

— Du 4 au 16 septembre à Malaga, en Espagne

— Plus de 8000 participants de 35 ans et plus

— 160 Canadiens inscrits, dont 30 athlètes du Québec

— Horaire des épreuves de Jobin

— 4 septembre : 5 km

— 10 septembre: 10 km

— 14 septembre: 20 km