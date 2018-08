MONTRÉAL — Les joueurs se sont parlé dans le blanc des yeux et il est maintenant temps de passer de la parole aux actes pour l’Impact de Montréal.

La formation montréalaise se retrouve toujours dans une position précaire au classement de l’Association de l’Est, mais a vu ses rivaux saboter des chances de la rattraper au cours de la semaine. L’Impact (10-14-3) tentera de profiter de cette situation pour consolider ses acquis samedi, quand il accueillera les Red Bulls de New York (17-6-4).

Le D.C. United a perdu deux fois et le Toronto FC une fois depuis que l’Impact a perdu 3-1 face au TFC samedi dernier. Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre s’était aussi incliné au cours du dernier week-end.

Cela signifie que l’Impact a toujours quatre points d’avance sur le Revolution au sixième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires, tandis que le D.C. United et le TFC accusent six points de retard. Le Revolution a deux matchs en main sur l’Impact, mais le D.C. United n’en a plus que trois et le Toronto FC, un seul.

Acquis plus tôt en août des Rapids du Colorado, le milieu de terrain Micheal Azira a reconnu avoir ressenti un sentiment d’urgence chez ses nouveaux coéquipiers. La réunion d’équipe avant le retour à l’entraînement mardi est un signe que les joueurs de l’Impact ne veulent pas laisser cette occasion de participer aux éliminatoires leur glisser entre les doigts.

«Il y a beaucoup de joueurs d’expérience dans cette équipe et ils veulent vraiment gagner, a mentionné Azira, plus tôt cette semaine. C’est bien, parce que tout le monde se pousse pour être à son meilleur. Même après le dernier match, c’est ce que nous répétions, que nous devons être meilleurs, que nous ne pouvons pas nous retrouver dans la même situation. Nous devons accepter nos responsabilités et être encore meilleurs pour obtenir les bons résultats.

«L’objectif est de participer aux éliminatoires et nous nous concentrons sur le développement des habitudes qui mènent à la victoire. Chaque match d’ici la fin de la saison est crucial, mais nous devons y aller une partie à la fois.»

Du point de vue de l’entraîneur Rémi Garde, ses joueurs doivent retrouver les habitudes qui ont fait le succès de l’équipe en milieu de campagne.

«Il ne faut pas oublier notre saison. D’abord ce début difficile et ensuite, pourquoi et comment nous avons redressé la barre, avec quel principe de jeu, quel état d’esprit dans ce principe de jeu, a-t-il rappelé. On s’en est éloigné. Ça fait sept matchs de suite qu’on prend au moins un but. Dans notre bonne série, nous avions eu trois matchs sans donner de but, nous étions plus hermétiques.»

L’Impact devra d’ailleurs l’être samedi s’il espère ralentir les Red Bulls, qui sont invaincus à leurs six derniers matchs (4-0-2) et qui ont ainsi grimpé au premier rang dans l’Est. Pour sa part, le Bleu-blanc-noir n’a qu’une victoire à ses six dernières sorties (1-2-3) et il devra trouver le moyen de freiner l’attaquant Bradley Wright-Phillips, auteur de 16 buts cette saison. Wright-Phillips a inscrit six buts en 10 matchs en saison régulière face à l’Impact au cours de sa carrière.

La formation montréalaise pourrait cependant être privée du défenseur central Rudy Camacho, blessé à la jambe gauche lors de l’entraînement, mercredi. Garde a toutefois indiqué jeudi qu’il pourrait être disponible pour la rencontre face aux Red Bulls.

Garde a également noté que le défenseur central Zakaria Diallo n’est pas encore prêt à effectuer un premier départ cette saison après s’être déchiré un tendon d’Achille avant le début de la campagne. Il a ajouté qu’il est peu probable qu’il soit envoyé dans la mêlée si Camacho n’est pas en mesure de jouer. Jukka Raitala pourrait donc se retrouver aux côtés de Rod Fanni, si nécessaire.