MONZA, Italie — Le pilote Ferrari Sebastian Vettel a fait plaisir aux milliers de tifosi en étant le pilote le plus rapide des essais libres au Grand Prix de Formule 1 d’Italie, vendredi.

Vettel a complété le légendaire circuit de Monza en une minute et 21,105 secondes. Il a devancé au cumulatif des deux séances d’essais libres son coéquipier Kimi Raikkonen, par 0,207 seconde.

Le meneur au championnat des pilotes, le pilote Mercedes Lewis Hamilton, a suivi au troisième rang, à 0,287 seconde de son principal rival au championnat. Son coéquipier, Valtteri Bottas, fut le seul autre pilote à se retrouver à moins d’une seconde de Vettel, lui concédant finalement 0,698 seconde.

Le top-10 a été complété par le duo de Red Bull formé de Max Verstappen et Daniel Ricciardo, la paire de Force India Esteban Ocon et Sergio Perez, Charles Leclerc (Sauber) et Nico Hulkenberg (Renault).

Lance Stroll n’a pu faire mieux que le 17e temps, à 2,461 secondes de Vettel. Son coéquipier chez Williams, Sergey Sirotkin, a légèrement mieux fait avec la 15e place en vertu d’un chrono de 1:23,514.

La première séance d’essais libres s’est déroulée sous la pluie en matinée, alors que la deuxième a eu lieu sous un ciel couvert, mais une piste sèche.

La deuxième séance a été marquée dès les premiers instants par la violente sortie de piste de Marcus Ericsson. Il semble que système de réduction de la traînée (DRS) de sa Sauber soit resté coincé à l’entrée du premier virage, entraînant une perte de contrôle qui a expédié sa voiture contre un muret de sécurité, avant de lui faire effectuer plusieurs tonneaux et de terminer sa course un peu plus loin, dans une zone de dégagement. Ericsson s’en est sorti indemne.