MONTRÉAL — Le calendrier provisoire de la Formule 1 pour la saison 2019 a été dévoilé vendredi, et le Grand Prix du Canada serait présenté le 9 juin.

Comme d’habitude, le Grand Prix du Canada serait la septième manche de la saison de F1, immédiatement après le Grand Prix de Monaco, le 26 mai, et tout juste avant le Grand Prix de France, le 23 juin. Ce calendrier doit cependant être approuvé par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA lors d’une rencontre le 12 octobre.

Rappelons que dans le cadre du renouvellement de l’entente relative au Grand Prix du Canada de 2015 à 2029, les diverses parties impliquées dans l’organisation de l’événement ont promis à la F1 de démolir les anciens paddocks, construits en 1988, pour en construire de nouveaux et de rénover les infrastructures qui les entourent. La mise en chantier a commencé en juillet 2018 et devrait s’achever en mai 2019.

Ainsi, pour la troisième fois dans l’histoire de la série reine du sport automobile, 21 courses seront au calendrier, égalant ainsi un sommet établi en 2016 et réédité en 2018. Onze de ces 21 courses se dérouleront en Europe, cinq en Asie, quatre en Amérique et une en Australie.

Ce calendrier provisoire vient aussi confirmer ce que la série avançait plus tôt au mois de juillet; à savoir qu’il n’y aurait pas de Grand Prix de Formule 1 à Miami avant au moins 2020.

Les dirigeants de la Formule 1 et de la ville de Miami espéraient organiser la course en 2019, mais les responsables de la F1 ont annoncé que les négociations avaient mis trop de temps pour que la course se déroule au calendrier de l’année prochaine.

Sean Bratches, directeur général des opérations commerciales de la F1, avait déclaré à l’époque que les négociations ont été compliquées alors qu’on tente de trouver le meilleur parcours possible. Bratches a toutefois déclaré que la F1 reste engagée à essayer de présenter une course à Miami.

La saison 2019 commencerait donc le 17 mars avec la présentation du Grand Prix d’Australie, et elle se terminerait avec la tenue du Grand Prix d’Abu Dhabi le 1er décembre. De plus, un événement spécial serait organisé dans le cadre du Grand Prix de Chine le 14 avril, puisqu’il s’agira du 1000e Grand Prix de l’histoire de la série créée en 1950.

La F1 a aussi profité de l’occasion pour faire une annonce importante. Elle a confirmé une prolongation de trois ans avec les organisateurs du Grand Prix du Japon, qui repoussera l’arrivée à échéance de l’entente après la saison 2021.