NEW YORK — Impliqués dans la course dans l’Est de l’Américaine ainsi que pour le quatrième as, les Yankees de New York ont acquis l’ex-joueur par excellence de la Ligue nationale Andrew McCutchen des Giants de San Francisco en retour de deux espoirs.

Les deux clubs ont annoncé la transaction vendredi, date limite des transactions afin que les joueurs soient admissibles pour les séries éliminatoires.

En retour, les Giants obtiennent le joueur d’avant-champ Abiatal Avelino et le lanceur droitier Juan De Paula, espoirs nos 23 et 26 des Yankees selon MLB Pipeline, qui classe les espoirs des différentes organisations.

Les Giants verseront également 1,2 million $ US aux Yankees afin de couvrir une portion des 2,45 millions $ qu’il reste à verser à McCutchen sur son salaire de 14,75 millions $ cette saison. Iol pourra devenir joueur autonome à la fin de la campagne.

McCutchen frappe pour ,255/,357/,415 cette saison, avec 28 doubles, deux triples, 15 circuits et 55 points produits en 130 matchs à sa première campagne à San Francisco. Il a volé 13 buts en 19 tentatives.

Âgé de 31 ans, McCutchen a été sélectionné cinq fois sur l’équipe d’étoiles et élu joueur par excellence en 2013 avec les Pirates de Pittsburgh. Il était le voltigeur de droite régulier des Giants. Il pourrait jouer à cette position pour les Yankees en attendant le retour d’Aaron Judge, dont le nom est inscrit sur la liste des blessés depuis le 26 juillet en raison d’une fracture au poignet droit.

Les Yankees ont la deuxième meilleure fiche des Majeures, mais accusent tout de même un retard de 8,5 matchs sur les Red Sox de Boston avant les rencontres de vendredi.