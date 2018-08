MONTRÉAL — Le milieu de terrain Saphir Taïder a été convoqué par l’équipe nationale algérienne afin de prendre part à un match de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations de 2019, contre la Gambie, le samedi 8 septembre à Banjul, en Gambie.

Taïder, qui est âgé de 26 ans, a marqué cinq buts en 42 matchs avec l’équipe nationale d’Algérie.

Il a fait ses débuts internationaux avec eux le 26 mars 2013, lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA contre le Bénin, récoltant un but et une passe décisive. Il a notamment aidé l’Algérie à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde en 2014 et les quarts de finale à la Coupe d’Afrique des nations en 2015.