WASHINGTON — Les Dodgers de Los Angeles ont ajouté de la profondeur à leur groupe de releveurs en faisant l’acquisition du droitier Ryan Madson des Nationals de Washington en retour d’un lanceur des ligues mineures.

Les Dodgers, qui sont dans la course aux séries, ont annoncé la nouvelle vendredi. Kenley Jansen est leur spécialiste des fins de match, mais il a connu des ennuis depuis son retour au jeu après avoir soigné une blessure.

En 69 sorties avec les Nationals cette saison, Madson présente un dossier de 5-5 avec une moyenne de 4,08 et cinq sauvetages. Il a récemment effectué un retour au jeu après avoir été ennuyé par des douleurs au cou et au dos.

Madson a aidé les Phillies de Philadelphie et les Royals de Kansas City à gagner la Série mondiale. Au cours de sa carrière, il affiche un dossier de 61-48 avec une moyenne de 3,45 et 91 sauvetages.

Avant les matchs de vendredi, les Dodgers accusaient un retard de deux matchs sur les Diamondbacks de l’Arizona et le premier rang dans la section Ouest de la Nationale, et deux matchs et demi de retard sur le dernier rang donnant accès au match du quatrième as.

Les Nationals ont obtenu le lanceur droitier Andrew Istler, qui a évolué à trois niveaux différents dans les filiales des Dodgers cette saison. L’équipe a également rappelé le gaucher Sammy Solis du niveau AAA, vendredi.