SEPT-ÎLES, Qc — Le scénario n’aurait pas pu être mieux écrit. L’équipe comprenant le professionnel hôte, Jean-Pierre Morin, et Marc-Étienne Bussières, est venue de l’arrière pour concrétiser une victoire par un coup au dernier trou à l’Invitation RBC disputée sur le parcours de Sainte-Marguerite.

Quoi de mieux pour Morin que d’inscrire sa première victoire chez les professionnels devant les membres de son club.

«Tu es vraiment un pro maintenant», a blagué Bussières.

Les Ontariens Stephane Dubois et Brendan Leonard détenaient pourtant une avance de cinq coups sur le duo Morin-Bussières quand ils se sont présentés sur le tertre de départ. Petit à petit, l’avance des meneurs s’est effritée et la victoire a été finalement scellée au dernier trou.

L’équipe championne a retranché huit coups à la normale dans la dernière ronde pour un pointage global de 190 (moins-26). Leonard et Dubois ont terminé avec un cumulatif de 191.

«Nous avons grugé petit à petit l’avance des Ontariens, a commenté Morin, fort heureux. Quand nous avons commencé à réussir des oiselets, ils ont comme paniqué. Des fois, c’est plus facile de venir de l’arrière que de tenter de garder la tête. Je suis bien content de cette victoire.»

«Pendant toute la semaine, nous nous sommes bien complétés, a renchéri Bussières. Quand l’un de nous était en difficulté, l’autre réussissait un bon coup pour nous sortir de l’impasse. De mon côté, j’étais solide sur mes coups de départ, et curieusement, alors qu’on s’attendait à ce que Jean-Pierre excelle sur les normales-5 à cause de sa force de frappe et moi sur les normales-3 avec la précision de mes fers, c’est le contraire qui s’est produit. Jean-Pierre a réussi trois oiselets sur les normales-3.»

Les deux joueurs québécois se sont fait une petite frayeur au 17e trou en enregistrant un boguey.

«C’était effectivement un peu stressant, a précisé Bussières. Et ce l’était aussi sur mon dernier roulé pour nous assurer la victoire. Tout au long de la dernière ronde, nous avons eu beaucoup de succès avec les roulés importants de quatre ou cinq pieds, comme celui au dernier trou.»

Le duo composé de Vincent Blanchette et James Colin Davis a complété l’Invitation RBC présentée par Quality Inn Sept-Îles et Aluminerie Alouette avec un pointage cumulatif de 194 pour le troisième rang, à égalité avec Dennis Hendershott et David Morland IV.