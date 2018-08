CALGARY — Le Canadien Rod Spittle a connu un bon départ à son dernier tournoi sur le circuit des Champions de la PGA.

Spittle a remis une carte de 66 (moins-4) lors de la première ronde de la Classique Shaw Charity, vendredi, le plaçant à seulement deux coups des comeneurs Miguel Angel Jimenez et Kirk Triplett.

Après avoir commis un boguey au 17e trou du parcours du club de golf Canyon Meadows, Spittle a réussi un oiselet grâce à un coup roulé qui a parcouru une distance de 20 pieds.

«J’étais en bonne position et le vert semblait droit, a mentionné Spittle, âgé de 63 ans. Tu veux simplement essayer d’effectuer le meilleur roulé possible et finalement, il a trouvé le fond du trou. C’était une belle façon de conclure la première ronde.»

Avant le début de la saison, Spittle a décidé qu’il allait prendre sa retraite au terme d’un calendrier de 11 tournois.

«Je n’ai jamais cru que c’était quelque chose qui méritait autant d’attention, a-t-il affirmé. C’était le temps de quitter le circuit et nous avons choisi les 11 tournois auxquels nous participerons alors c’est plaisant. Nous avions décidé de terminer ici, à la maison.»

Jimenez a connu une première ronde en dents de scie. Il a réussi un aigle et sept oiselets, mais il a commis trois bogueys. L’Espagnol a eu l’occasion de réussir un aigle au dernier trou, mais il a dû se contenter d’une normale.

«C’est vraiment décevant d’exécuter trois coups roulés au 18e fanion, a indiqué Jimenez, qui a terminé au deuxième rang de ce tournoi l’an dernier, derrière Scott McCarron. J’ai vraiment bien joué si j’enlève mes trois bogueys.»

Triplett a réussi quatre oiselets à ses quatre premiers trous et il en a ajouté trois sur le deuxième neuf, mais il a commis un boguey au 17e trou pour partager la tête avec Jimenez.

«Ça semblait assez facile pendant 14 trous, mais j’ai éprouvé des difficultés lors des quatre derniers trous», a fait valoir Triplett.

Esteban Toledo et Joe Durant ont rejoint Spittle à égalité au troisième échelon, à moins-4. McCarron fait partie d’un groupe de sept golfeurs à moins-3, en compagnie de Mike Goodes, Scott Parel, Jerry Kelly, Joey Sindelar, Brian Mogg et Gibby Gilbert III.

Originaire de Calgary, Steve Blake se retrouve à égalité à la normale, en 37e place. Stephen Ames, de Vancouver, a commis un boguey au 18e trou et il a joué 71, ce qui le laisse à égalité en 49e position.