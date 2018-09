NORTON, Mass. — L’Anglais Justin Rose s’est assuré de tirer la pleine valeur de ses oiselets en évitant les bogueys lors d’une ronde de 65 (moins-6), vendredi, et il était en tête à l’issue de la première ronde du Championnat Dell.

Rose a fait fi des bourrasques au TPC Boston et il a obtenu des occasions d’oiselets sur 16 des 18 verts. Il a terminé sa journée en force avec trois oiselets à ses quatre derniers trous pour devancer par un coup l’Écossais Russell Knox et le Mexicain Abraham Ancer.

«Il faut éviter les erreurs pour maximiser la valeur de ses oiselets, a rappelé Rose. Et de finir avec trois oiselets sur les quatre derniers trous m’a permis de terminer la journée en beauté.»

Tiger Woods a connu une journée en dents de scie lors d’une ronde de 72.

«J’ai bien joué sur les verts, a analysé Woods. Je dois simplement m’offrir de meilleures occasions, car je n’envoyais pas mes approches assez près de la coupe.»

Rose n’a pas respecté le seuil de qualification lors du premier tournoi des éliminatoires de la Coupe FexEx, le week-end dernier, puis a mis une croix sur le pro-am afin de passer six jours chez lui dans les Bahamas. Sixième au classement saisonnier, ses ennuis du week-end dernier ne lui ont pas fait très mal.

«J’ai l’impression d’avoir brisé une bonne séquence la semaine dernière et j’avais besoin de remettre le compteur à zéro, a dit Rose, qui a terminé au sein du top-10 à 18 reprises en 24 tournois lors des 12 derniers mois. Je suis fier de la constance dans mon jeu, mais c’est un nouveau départ avec de nouveaux objectifs pour le dernier droit de la saison.»

L’enjeu est plus important pour Knox et Ancer. Ils espèrent simplement se qualifier pour le tournoi suivant et prolonger leur saison.

«Je dois faire un bond important, a reconnu Ancer, qui est le premier Mexicain à atteindre le deuxième tournoi éliminatoire de la Coupe FedEx. Je suis arrivé ici avec aucune attente. Je veux jouer comme je l’ai fait tout au long de l’année. Le résultat viendra de lui-même.»

Adam Hadwin, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a bouclé sa ronde en 68 coups pour s’installer à égalité au huitième rang à moins-3.