CHICAGO — Les Brewers de Milwaukee ont ajouté de l’aide à leur enclos de releveurs en faisant l’acquisition du vétéran des White Sox de Chicago Xavier Cedeno en retour de deux joueurs des ligues mineures.

Cedeno montre un dossier de 2-0 et une moyenne de points mérités de 2,84 en 33 apparitions cette saison. Il avait signé un contrat des ligues mineures avec les White Sox, en janvier. Le gaucher revendique une fiche de 10-7 et une moyenne de points mérités de 3,81 en huit saisons dans les Majeures, avec les Astros de Houston, les Nationals de Washington, les Rays de Tampa Bay et les White Sox.

Le gérant des Brewers, Craig Counsell, a dit que l’équipe cherchait à se donner des options et à ajouter de la profondeur à cette position.

Les Brewers ont amorcé la journée de vendredi au deuxième rang donnant accès au match éliminatoire de la Nationale. Ils occupent le troisième échelon de la section Centrale, derrière les Cubs de Chicago et les Cardinals de St. Louis.

Dans la transaction, les White Sox ont obtenu les services du voltigeur Bryan Connell et du lanceur droitier Johan Dominguez. Ils ont aussi acheté le contrat du releveur du niveau AAA Ian Hamilton.