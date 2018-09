PORTLAND, Ore. — L’Anglaise Georgia Hall a inscrit un score de 63 (moins-9), vendredi, pour prendre les commandes de la Classique de Portland et fracasser le record du tournoi après 36 trous.

Championne de l’Omnium britannique féminin il y a quatre semaines, sa première victoire sur le circuit de la LPGA, Hall a réussi cinq oiselets consécutifs au milieu du neuf de retour. Elle a bousillé une occasion d’égaler le record du parcours de 62 en ratant une longue tentative d’oiselet au 18e trou, une normale-4.

Hall se retrouve à moins-15 après deux rondes, un record du tournoi.

L’Australienne Minjee Lee occupe le deuxième rang à moins-12, après une ronde de 68.

L’Américaine Marina Alex, meneuse à l’issue de la première ronde grâce à un pointage de 62, a commis un boguey en fin de parcours et s’est contentée d’un score de 71. Elle partage le troisième rang avec sa compatriote Megan Khang (65).

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a également joué 71 et a glissé à égalité au cinquième rang à moins-9­. Elle a triomphé au club de golf Columbia Edgewater en 2015 et 2016. Brittany Marchand, d’Orangeville, Ont., a bouclé sa ronde en 67 coups et grimpé à égalité au septième rang à moins-8. Anne-Catherine Tanguay, de Québec, a joué 71 et se retrouve à égalité au 67e rang à moins-1.

Alena Sharp (76), de Hamilton, Lorie Kane (76), de Charlottetown, et Maude-Aimée Leblanc (81), de Sherbrooke, n’ont pas respecté le seul de qualification pour les rondes du week-end.