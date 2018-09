WASHINGTON — Jhoulys Chacin a été efficace pendant plus de six manches, Travis Shaw a cogné un circuit de deux points et les Brewers de Milwaukee ont battu les Nationals de Washington 4-1, vendredi.

Jesus Aguilar et Erik Kratz ont aussi frappé des claques de quatre buts pour les Brewers, qui ont gagné un troisième match de suite. Les Brewers détiennent le deuxième laissez-passer pour le match du quatrième as dans la Ligue nationale.

Chacin (14-5) a accordé un point, six coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et un tiers.

Jeremy Jeffress a oeuvré en neuvième et récolté un huitième sauvetage en 13 occasions. Sous une forte pluie, les Nationals ont rempli les sentiers avec un retrait, mais Jeffress a retiré Bryce Harper sur des prises, puis Anthony Rendon a frappé dans un optionnel.

Les Nationals ont été 1-en-15 avec des coureurs en position de marquer.

Tanner Roark (8-14) a été débité de quatre points sur six coups sûrs en six manches. Il présentait un dossier de 5-1 avec une moyenne de 1,61 à ses sept départs précédents, mais les Brewers ont frappé un circuit à ses dépens lors de chacune des trois premières manches.

Pirates 3 Braves 2

Gregory Polanco a brisé l’égalité en huitième manche grâce à un simple qui a poussé Adam Frazier au marbre et les Pirates de Pittsburgh ont vaincu les Braves d’Atlanta 3-2.

Les Braves ont perdu cinq de leurs sept dernières sorties et ils ont vu leur avance au sommet de la section Est fondre à deux matchs devant les Phillies de Philadelphie.

Jameson Taillon (11-9) a accordé deux points et cinq coups sûrs en sept manches. Il n’a pas alloué plus de trois points mérités à ses 17 derniers départs.

Felipe Vazquez s’est sorti d’embarras en neuvième manche et il a enregistré un 29e sauvetage en 33 occasions. Vazquez a retiré Dansby Swanson sur des prises pour mettre fin à la rencontre.

Les Pirates menaient 2-0 après cinq manches avant que Taillon donne des circuits consécutifs à Ronald Acuna fils et Johan Camargo.

Frazier a amorcé la huitième manche en soutirant un but sur balles à Brad Barch (2-4) et il s’est rendu au deuxième coussin après que le joueur de deuxième but Ozzie Albies eut commis une erreur. Frazier a croisé la plaque à la suite du simple au centre de Polanco.

Cubs 1 Phillies 2 (10 manches)

Asdrubal Cabrera a claqué un circuit en solo après un retrait en 10e manche et les Phillies de Philadelphie ont battu les Cubs de Chicago 2-1.

Cabrera a sorti son canon aux dépens de Steve Cishek (4-2), y allant d’une longue balle au champ centre-gauche qui a permis aux Phillies de s’approcher à deux matchs des Braves d’Atlanta et du premier rang dans l’Est de la Nationale.

Javier Baez a cogné son 29e circuit de la saison pour les Cubs, meneurs de la section centrale de la Nationale.

La victoire est allée au dossier de Pat Neshek (2-1), qui a blanchi les Cubs en début de 10e.