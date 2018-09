WASHINGTON — Les Brewers de Milwaukee ont ajouté Gio Gonzalez à leur formation, faisant l’acquisition du lanceur gaucher des Nationals de Washington en retour de deux joueurs des ligues mineures et d’une somme d’argent servant à la signature d’un joueur international.

La transaction a été annoncée vendredi, à la suite d’une victoire de 4-1 des Brewers contre les Nationals.

Les Brewers mettent la main sur un partant de 32 ans qui a de l’expérience en séries éliminatoires. Gonzalez, qui deviendra joueur autonome à la fin de la saison, montre un dossier de 124-97 et une moyenne de points mérités de 3,71 en 308 matchs, dont 302 départs, avec les Athletics d’Oakland et les Nationals. Cette saison, il revendique une fiche de 7-11 et une moyenne de points mérités de 4,57 en 27 départs.

L’échange a été finalisé pendant la rencontre de vendredi et à la fin d’une journée au cours de laquelle les Brewers ont aussi obtenu les services du releveur des White Sox de Chicago Xavier Cedeno.

Gonzalez a été une des pierres angulaires de la rotation de partants des Nationals au cours des dernières années, incluant en 2012, 2014, 2016 et 2017, lorsque la formation de Washington a remporté le titre de la section Est de la Nationale.

En quatre passages en séries avec les Nationals, Gonzalez n’a pas obtenu une décision en six départs.

En retour, les Nationals mettent la main sur les joueurs d’avant-champ Gilbert Lara et KJ Harrison ainsi que 250 000 $ US.