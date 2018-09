TORONTO — Les Blue Jays de Toronto ont échangé le voltigeur Curtis Granderson aux Brewers de Milwaukee en retour du joueur des ligues mineures Demi Orimoloye, vendredi.

Âgé de 37 ans, Granderson a maintenu une moyenne au bâton de ,243 avec 11 circuits et 35 points produits en 103 matchs avec les Blue Jays cette saison.

Le vétéran de six pieds un pouce et 200 livres a maintenu une moyenne au bâton de ,252 avec 330 longues balles et 900 points produits en 15 ans dans les Majeures.

Il avait signé un contrat d’un an et d’une valeur de cinq millions $ US avec les Blue Jays pendant la saison morte.

Orimoloye, 21 ans, a cogné cinq coups de quatre buts, il a produit 23 points et il a maintenu une moyenne au bâton de ,260 en 61 matchs au niveau A. Il a ajouté sept circuits, 32 points produits et une moyenne de ,237 en 65 parties dans le niveau A avancé cette saison.

Orimoloye a gradué du programme national canadien de baseball junior.